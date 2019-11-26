الجلد الاصطناعي آخر صيحات مستحضرات التجميل 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعمل شركة مستحضرات تجميل يابانية على إنتاج منتج جديد يمنح العملاء بشرة ثانية فعليًا، حيث يُتاح على هيئة رذاذ سائل، يتحول إلى بشرة اصطناعية عندما يلامس الجلد البشري.

قالت الشركة إن منتجها يساعد على إخفاء عيوب البشرة والشامات والندبات، بالإضافة إلى الترطيب، والجلد الاصطناعي سيكون عبارة عن طبقة رقيقة من ألياف سائلة صغيرة تلتصق بغشاء رقيق يصل إلى ألف من الملليمتر، يندمج مع جلد الشخص.

الغشاء له درجة من المرونة الشبيهة بالجلد، والتي تتيح له الامتداد عبر مجموعة واسعة من الأشكال والمساحات، كما أنه يسمح بتنفس المسام على عكس منتجات كريم الأساس وغيرها من المواد التجميلية، ما يساعد على إبقاء الجلد رطباً.

سيقتصر المنتج مبدئيًا على اليابان، ويُباع بـ 532 دولارًا ابتداءً من 4 ديسمبر، ومن 2020 سيُتاح المنتج للطلب عبر الإنترنت.

وتأمل الشركة مستقبلًا أن يتم توسيع التكنولوجيا المستخدمة في المنتج، لتشمل المجالات والأسواق الطبية، مما يحقق عائدات أكبر.