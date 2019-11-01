الجماهير السعودية تُساند عبدالرحمن البيشي

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير بكافة انتماءاتها على مساندة نجم نادي النصر السابق، عبدالرحمن البيشي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدما أعلن عن تفاصيل مرضه.

وقال عبدالرحمن البيشي عبر “تويتر”، اليوم: “الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم… المرض خطير والتعب يزداد”.

وتابع البيشي قائلًا: “وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضًا مهما أبعدوا عني الأمل.. اليوم جمعة وساعة استجابة دعواتكم لي.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

مساندة جماهيرية

ولاقت تغريدة عبدالرحمن البيشي تفاعلًا كبيرًا بين نجوم الكرة والنقاد الرياضيين والجماهير، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب النصر السابق.

وكتب حساب أخبار النصر: “نجم النصر عبدالرحمن البيشي صاحب المستوى والفكر الرياضي العالي والأخلاق الرفيعة التي تجعل من يلتقي به يخجل لتواضعه وكرمه اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم أكرمنا بشفائه يا أكرم الأكرمين”.

وتابع ناصر الصالح الضمادي: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.. رياضي خدم العالمي في شبابه ويحتاج وقفتنا له بالدعاء.. لا تبخلوا بالدعاء له (إنسان)”.