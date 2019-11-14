الجماهير تنقلب على منتخب مصر .. والأولمبي يُعوضها

المواطن - محمد سمعه

أبدت الجماهير المصرية اعتراضها على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراة كينيا التي أُقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ولم يقدم منتخب مصر الأول الأداء المثالي أمام منتخب كينيا، في المباراة التي أُقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وسقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب كينيا بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وبدأ منتخب مصر الشوط الأول من مباراة كينيا بأداء متوسط، حيث لم تُبرز الأنياب الهجومية للفراعنة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول خلال أول 15 دقيقة من عمر المباراة.

واستمر الحال، حتى تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول له في المباراة عبر اللاعب محمود عبدالمنعم” كهربا” في الدقيقة الثالثة والأربعين، مستغلًا خطأ من دفاعات المنتخب الكيني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكينيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء منتخب مصر بصورة ملحوظة، مما مكن المنتخب الكيني من البحث عن تسجيل هدف التعادل.

خطأ قاتل يؤدي إلى التعادل

وبعد نزول اللاعب محمد النني في تشكيلة منتخب مصر خلال الشوط الثاني، ارتكب خطأ قاتلًا مكن منتخب كينيا من إدراك هدف التعادل عبر اللاعب ميكاييل أولونجا في الدقيقة السابعة والستين.

ولم ينجح منتخب مصر في خلق أي فرص هجومية أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

المنتخب الأولمبي يخطف الأضواء

في المقابل، أبدت فئات عريضة من الجماهير المصرية سعادتها الشديدة بتألق لاعبي منتخب مصر الأولمبي، الذي فاز اليوم الخميس على حساب منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.