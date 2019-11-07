الجنيدل والقرشي يتأهلان لنهائي 100 متر كراسي متحركة

المواطن - واس

تأهل لاعبا المنتخب السعودي لذوي الإعاقة فهد الجنيدل وعبدالرحمن القرشي إلى نهائي سباق 100 متر كراسي متحركة “تصنيف 53 T”، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت اليوم في نادي دبي للإعاقة بمشاركة 1600 لاعب ولاعبة يمثلون 124 دولة .

وتأهل القرشي بعد أن حل ثانياً في التصفية الأولى بزمن 89 : 14 ثانية ، فيما حل الجنيدل ثالثاً في التصفية الثانية بزمن 96 : 14 ثانية ، ليشارك الثنائي في نهائي السباق الذي سيقام غداً في سابقة تحدث للمرة الأولى لرياضة البارالمبية السعودية .

وتأهل أيضا هاني النخلي إلى نهائي مسابقة دفع الجلة “تصنيف 33 F”، بعد تحقيقه رقماً بلغ 50 : 9 متر في التصفيات التي أقيمت اليوم .

ويخوض لاعبا المنتخب السعودي لذوي الإعاقة فهد الجنيدل،عبدالرحمن القرشي عند 02 : 7 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية نهائي سباق 100 متر كراسي متحركة “تصنيف 53 T”.