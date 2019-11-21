الجوازات توضح رسوم نقل العاملة المنزلية
تختلف باختلاف عدد مرات النقل

الجوازات توضح رسوم نقل العاملة المنزلية

2019/11/21
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، على أهمية سداد رسوم لنقل العاملة المنزلية من مكان إلى آخر، موضحة أن الرسوم تختلف هذه الرسوم باختلاف عدد مرات النقل.

وقال أحد المواطنين في استفسار وجهه إلى الجوازات عبر حسابها الرسمي “يوجد مبلغ مالي لسداد رسوم نقل العاملة المنزلية أو يتم نقل كفالتها بدون مقابل مالي؟”

وردت الجوازات، في ردها على سؤال المغرد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يلزم سداد رسوم 2000 ريال لنقل العاملة المنزلية من مكان لآخر للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و6 آلاف ريال للمرة الثالثة لإتمام إجراء نقل الخدمات.

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