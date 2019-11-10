الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بالجوف
قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بالجوف

2019/11/10
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استعاد الجيش اليمني مواقع جديدة في مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاة العميد محمد بن راسية في تصريح نقله موقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل “أم الحجار” ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، مضيفًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها المليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش في الجبهة.

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