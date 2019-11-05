الحائلي: أتفهم عدم رضا الجماهير.. واختيار تين كات جاء بعد دراسة

المواطن - مروة نبيل

رحب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي بالمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الهولندي هينك تين كات، متمنيًا الظهور بشكل مميز تحت قيادته.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتابع: “أتمنى التوفيق للمدرب تين كات في تحقيق النتائج والمستويات التي يتطلع لها الجميع، وأن يكون قدومه بداية لمرحلة جديدة من العمل والتقدم لإسعاد الجماهير التي أنا واحد منها وأتفهم عدم رضاها على الفريق في المرحلة الماضية”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء: “اختيار المدرب الهولندي جاء بعد دراسة مستفيضة للعديد من ملفات المدربين واستشارة لعدد من اللاعبين الاتحاديين السابقين والخبراء الفنيين حتى وقع الاختيار على تين كات”.