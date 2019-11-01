الحائلي: أخطأنا مع سييرا والفريق سيتغير بعد 8 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني من مشكلة فنية وليست إدارية، مشيرًا إلى أن الأداء سيتغير خلال الفترة المقبلة.

وخسر الاتحاد ضد الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير خاصة أنها الهزيمة الرابعة على التوالي.

وعن طريقة العمل خلال الفترة المُقبلة، علق الحائلي قائلًا: “حاليًا أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة”.

وتحدث عن موعد قدوم المدير الفني الجديد، وقال: “سيصل إلى جدة خلال 10 أيام، مضيفًا أن الاتحاد لا يسعى للتعاقد مع مدرب ليكون مدربًا مؤقتًا، ولن يستقدم أي لاعب أجنبي إلا بعد اختياره بعناية كبيرة”.

وأضاف الحائلي خلال تصريحات تلفزيونية: “لدينا المال، وسنغير الفريق بعد 8 أسابيع وسترون ذلك، ومشكلة الاتحاد ليست إدارية، ولكنها فنية بحتة، وأخطأنا حينما منحنا سييرا كافة الصلاحيات”.

وبشأن غياب الجماهير، أكد رئيس نادي الاتحاد على أنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة، مشيرًا إلى أنه دائمًا يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.