الحائلي لن يتحدث عن الصفقات حاليًا

المواطن - محمد سمعه

أكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للحديث عن الصفقات، التي يرغب الفريق الاتحادي في إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتحدث الحائلي قائلًا: لن نتحدث عن الصفقات الجديدة في هذا الوقت، فقط سندعم المجموعة الحالية لتحقيق الهدف المنشود.

وأقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تقديم 3 هدايا للجماهير الاتحادية خلال شهر نوفمبر، وذلك أملًا في تصحيح مسار الفريق الأول من أجل تقديم النتائج الإيجابية.

وكانت الهدية الأولى هي إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا بسبب سوء النتائج وتعيين المدرب الهولندي هينك تين كات، حيث أكد الأخير أنه سيقاتل لإسعاد الجماهير الاتحادية بتحقيق النتائج الإيجابية.

أما الهدية الثانية، فكانت تجديد عقد المهاجم البرازيلي رومارينيو حتى عام 2022، بعد أن ذكرت تقارير صحافية أن الهلال يود التعاقد مع لاعب الاتحاد في يناير.

وكانت الهدية الثالثة، هي قرار تشكيل لجنة لاختيار اللاعبين الأجانب المكونة من عبدالله فوال وإبراهيم السويد وحمد المنتشري ومحمد نور نجوم الاتحاد السابقين.