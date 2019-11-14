الحالة غيث مستمرة والمسند يعلق

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثالثة غيث وفي يومها السابع مستمرة، ومتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وربما شمال منطقة الرياض، وذروتها قد تكون على منطقة حائل.

وتابع المسند في تغريدات له عبر “تويتر” اليوم الخميس، أن ذروة الحالة المطرية غيث متوقع أن يكون فوق مياه الخليج العربي والبحر الأحمر خلال عمر الحالة والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام، كما أنه من المتوقع أن ينال الخليج العربي نصيب وافر من الأمطار الغزيرة المتعاقبة، وحالة من عدم الاستقرار القوي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.