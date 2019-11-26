الحبيب يوجه نصيحة للأخضر قبل كأس الخليج
أكد أن التعصب الرياضي في تناقص

الحبيب يوجه نصيحة للأخضر قبل كأس الخليج

2019/11/26
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه برفيسور الطب النفسي طارق الحبيب، نصيحة إلى مدرب ولاعبي المنتخب قبل مباراة يوم غد في كأس الخليج.

وقال الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إذا فكر اللاعب كيف يفوز فإنه سيدمر الفريق، يجب أن ندربه على أن تكون قيمة النادي عنده أعلى من قيمته عند نفسه!

وأضاف: أرى الانفعال والتعصب الرياضي في تناقص، وطلب الانتصار حاجة نفسية وبحث عن البقاء.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات الكويت والبحرين، وعمان حامل لقب النسخة الماضية.

ويواجه الأخضر منتخب الكويت الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء، ويطمح المنتخب الوطني في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في بداية مشواره بمنافسات بطولة خليجي 24.

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