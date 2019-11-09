الحد الأدنى للأفراد 10 أسهم في اكتتاب أرامكو ولا يوجد حد أقصى

المواطن - الرياض

كشفت نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب الحد الأدنى والأعلى للأسهم التي يحق للفرد الاكتتاب فيها، والخيارات المطروحة في حالة كان سعر الاكتتاب أعلى من سعر الطرح.

وأوضحت النشرة أن الحد الأدنى يبلغ 10 أسهم، حيث يكون للمكتتب الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته.

فيما بيّنت أنه لا يوجد حد أعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد، حيث ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب الاكتتاب، ،وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح “سعر اكتتاب الأفراد” الذي يرغب في أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.