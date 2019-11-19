الحصيني لـ”المواطن”: أجواء ماطرة على الرياض

المواطن - شرف الروقي

تشهد العاصمة الرياض اليوم ومنذ الصباح الباكر هطولاً للأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح خبير الأرصاد والفلك عبدالعزيز الحصيني في تصريح خاص لـ “المواطن” أن الحالة الممطرة اليوم الثلاثاء تتمركز على أجزاء من منطقة الرياض ومنطقة مكة والشرقية والباحة وعسير وجازان، موضحًا أن تأثيرها الأميز سيكون في منطقة الرياض.

وتوقع الحصيني أن تعيش الرياض اليوم أجواء ماطرة وباردة من الصباح حتى المساء على فترات متقطعة، مشيرًا إلى انخفاض ملموس في درجة الحرارة، بمقدار سبع إلى عشر درجات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.