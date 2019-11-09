الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق
خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق

2019/11/09
الساعة 1:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار بمناطق متفرقة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “توقعات بهطول الأمطار خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة على أجزاء من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل، والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج ” .

كما أوضح أن الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، كما سيكون هناك حبات بَرَد ورياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ,المدينة المنورة ,حائل كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ,القصيم , الشرقية.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

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    أبومحمد
    ضيف
    أبومحمد

    اللهم اجعلها سقيا رحمه لا سقيا عذاب وهدم وردم..
    لابد من تحديد المواقع بالشرقيه
    لان الشرقيه تمتد من حفر الباطن الى الخبر
    والاحساء والعقير

    أعجبني-1لم يعجبني  رد
    16 ساعة
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