الحكم على سمية الخشاب بالسجن والفنانة تكشف تفاصيل صادمة!

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قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن ثلاث سنوات على الفنانة سمية الخشاب إثر إدانتها بتحرير شيك بدون رصيد.

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، على حصول طليقها أحمد سعد حكمًا بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية الشيك وقالت: إنها تنازلت كثيرًا ولن تترك حقها مرة أخرى.

وكشفت الخشاب أنها كتبت شيكًا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما خلال فترة زواجهما، مشيرةً إلى أن زوجها السابق اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها؛ نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءً عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرًا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل، لكنه استغل غيابها وصرف الشيك ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي الحكم عليها.

وأضافت الخشاب أن محاميها سيقوم غدًا بعمل معارضة على الحكم، وأنها لن تترك حقها.