الحمدان رجل مباراة السعودية والبحرين

المواطن - محمد سمعه

حقق المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب المنتخب السعودي، لقب رجل مباراة السعودية والبحرين، وذلك بعد فوز الأخضر اليوم بثنائية دون رد، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

ونجح النجم عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك البحرين عند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وقدم الحمدان أداءً مثاليًّا حيث كان سببًا رئيسيًّا في حصول الأخضر على أول ثلاث نقاط له في البطولة الخليجية، بعد الخسارة في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة في خليجي 24، أمام المنتخب العُماني بعد غد الاثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وحقق الأخضر أول ثلاث نقاط له في البطولة الخليجية، بعدما خسر في الجولة الأولى من منتخب الكويت، بينما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة.