الحيام: منتخب السعودية متمرس في كل البطولات

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، وليد الحيام، على صعوبة مواجهة منتخب السعودية في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، مساء يوم غد السبت.

وكان منتخب البحرين قد بدأ مشواره في كأس الخليج العربي بالتعادل السلبي ضد عمان حامل لقب النسخة الماضية، فيما خسر منتخب السعودية أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتحدث الحيام عن مباراة السعودية ضد البحرين المقبلة قائلًا: “ندرك مدى الصعوبة التي تنتظرنا أمام فريق متمرس في كل البطولات التي يشارك بها”.

وتابع نجم المنتخب البحريني تصريحاته قائلًا: “نطمح لتقديم أداء قوي، ونركز في مباراة منتخب السعودية الصعب، نسعى لخطف الثلاث نقاط”.

واختتم الحيام تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “المباراة الأولى كانت صعبة، ولكننا نسعى لتقديم مباراة قوية غدًا وتحقيق الفوز على منافس قوي”.