الحيزان يتوقع أمطاراً غزيرة على الرياض

المواطن - الرياض

أوضح نزيه الحيزان، الباحث في علوم الطقس والمناخ، أن منطقة الجوف شهدت بالأمس تساقطاً كثيفاً لحبات البرد.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه وخلال الـ72 ساعة المقبلة ستشهد مناطق المملكة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة إلى غزيرة جداً خاصة على منطقة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان ، وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة), كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتكون الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.

فيديو | نزيه الحيزان لـ #الإخبارية: تساقط كثيف لحبات البرد يوم أمس في #الجوف.. وخلال 72 ساعة القادمة ستشهد مناطق المملكة هطول الأمطار pic.twitter.com/COzF4FS1hN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2019