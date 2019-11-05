الخارجية ترحب باتفاق الرياض: خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي

الخارجية ترحب باتفاق الرياض: خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي

2019/11/05
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية باتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه اليوم في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الرياض.
وثمّن المصدر، حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار، عادًا الاتفاق خطوةً مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على مواصلة المملكة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • الجبير: اتفاق الرياض يحمل رسالتين إلى العالم
    •
  • قرقاش مشيدًا بـ اتفاق الرياض : شكرًا خالد بن سلمان على إصراره ومثابرته
    •
  • فيديو.. السفير آل جابر: سفارة المملكة ستعود إلى عدن
    •
  • الخارجية ترحب باتفاق الرياض: خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :