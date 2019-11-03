الخارجية تستعرض الأداء المالي لأرامكو .. الأفضل عالميًا

الخارجية تستعرض الأداء المالي لأرامكو .. الأفضل عالميًا

2019/11/03
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية “إنفوجراف” يظهر الأداء المالي لعملاق النفط العالمي أرامكو.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة، إن “الأداء المالي لأرامكو الأفضل عالميًا”.

وأعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وسيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.


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