الخطر يُلاحق رينارد

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، في موقف لا يُحسد عليه وذلك بعد خسارة الأخضر الأربعاء الماضي أمام المنتخب الكويتي في خليجي 24.

ومنذ قدوم رينارد لتدريب الأخضر، وتعرض للعديد من الانتقادات وذلك بسبب عدم تطور أداء المنتخب السعودي تحت قيادته.

وربما في حال استمرار الأداء في انخفاض للمنتخب السعودي قد تتم إقالة رينارد من منصبه قبل حتى نهاية تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وعلق الإعلامي حسن القرني على مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “خسارة منتخبنا من الكويت بثلاثية غير مقبولة وغير متوقعة رغم الغيابات.. ومشكلة رأس الحربة لم تنتهِ”.

وتابع القرني خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “تعادل البحرين وعمان من مصلحة منتخبنا .. والأخضر قد يعاني عند تفكيك التكتلات في المباريات القادمة بسبب مشكلة رأس الحربة”.

وفي السياق ذاته، تحدث الإعلامي مازن العسرج على مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “خسارة منتخبنا مزعجة .. والهجوم على هيرفي رينارد سابق لأوانه .. لأنه في مرحلة بناء”.

وأضاف العسرج خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “منتخبنا افتقد لـ 6 لاعبين أساسيين أمام الكويت مما أحرج المدرب هيرفي رينارد”.

وعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم بأكاديمية أسباير القطرية تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي.