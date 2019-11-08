الخليج والعين يعبران لدور الـ32 في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق الخليج من التأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الدرعية بثنائية دون رد.

وتقدم الخليج بالهدف الأول عبر اللاعب علي إبراهيم الدوسري لاعب الدرعية، الذي سجل بالخطأ في مرماه للخليج في الدقيقة الـ38.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين سجل عبدالرحمن الظفيري الهدف الثاني للخليج، ليضمن الأخير عبوره لدور الـ32.

وفي مباراة العين والسد، فاز العين بثنائية نظيفة أحرزها كل من حسن الحجي ونواف الحارثي في الدقيقتين الـ45 والـ65.

وتأهل الخليج رفقة نادي العين، في انتظار تحديد المتأهل من مباريات النهضة والأخدود، العربي والباطن، الاتحاد والرياض.