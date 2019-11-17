الخيبري يُغادر مران المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني نجم وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري، من آلام في عضلة الفخذ الأمامية، الأمر الذي تسبب في عدم استكماله لمران الأخضر اليوم.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة باراجواي، مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3/ 2؛ ما يمنح لاعبي الأخضر دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة باراجواي المقبلة.

ويتصدر المنتخب السعودي الأول ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم منتخب اليمن بـ5 نقاط، يليه فلسطين وسنغافورة برصيد 4 نقاط لكل منهما.