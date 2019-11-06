الدرع يُطيح بـ #الحزم من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرع في تحقيق مفاجأة بالفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت مباراة الحزم ضد الدرع التي أُقيمت على ملعب البكيرية بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق عماد الكناني، قبل أن يحرز فايز مشعان الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.

وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 55 عن طريق براهيما، قبل أن يُسجل كارلوس هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتمتد مباراة الحزم ضد الدرع إلى الأشواط الإضافية.

وضغط الفريقان في الأشواط الإضافية، وتمكن الدرع من هز شباك الحزم بهدف قاتل، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.