الدعيع يتحدى ياسر القحطاني

المواطن - مروة نبيل

أعلن حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع مشاركته في مباراة اعتزال ياسر القحطاني المقرر إقامتها في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وتمنى القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مشاركة الدعيع في مباراة اعتزاله، مشيدًا بإمكانيات حارس مرمى الهلال السابق.

وقال: “كنا نلعب وننسى أن عندنا مرمى! الأخطبوط حاميه ومقفله ورامي المفتاح يشرّفني حضورك ومشاركتك معنا في اعتزال ياسر .. محمد الدعيع”.

ومن جانبه، أبدى الدعيع موافقته على المشاركة في مباراة اعتزال ياسر القحطاني، وقال: “إذا ما جينا لك مين نجي له أجل أنت لاعب ما يشبهك أحد في الملعب وخارج الملعب”.

وتابع محمد الدعيع تغريدته قائلًا: “وأنت مميز مثل مهاراتك وأهدافك اللي اعتبرها ماركة مسجلة باسمك والوعد بالمعلب وأتحدى من الآن أنك تسجل بالأخطبوط”.

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، رامون دياز هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم؛ سامي الجابر، ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني وهم؛ الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.