الدفاع نقطة ضعف بايرن ميونخ

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ دفاعيًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مهمة المدرب المؤقت هانز فليك قبل مباراة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، يوم السبت المقبل.

بايرن ميونخ

وكانت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، قد أعلنت عن فسخ التعاقد مع المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد الهزيمة بنتيجة 5/1 ضد آينتراخت فرانكفورت، وكلفت مساعده فليك بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، وهو ترتيب غير معتاد على الجماهير منذ سنوات.

معاناة دفاعية

ويواجه المدرب المؤقت فليك أزمة في مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند المقبلة، حيث إنه يُعاني من غياب المدافعين نيكلاس سولي ولوكاس هرنانديز، بسبب الإصابة، في الوقت الذي يسعى للظهور بشكل مميز.

ويُعد غياب الثنائي الدفاعي لنادي بايرن ميونخ أزمة كبيرة، خاصة أن فريق بوروسيا دورتموند يُعتبر واحدًا من أقوى خطوط الهجوم في منافسات الدوري الألماني.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ 16 هدفًا خلال 10 مباريات خاضها في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلها فريق فورتونا دوسلدورف، وأكثر مما استقبلته شباك يونيون برلين صاحب المركز الـ14.

وفي الوقت الذي يُعاني فيه بايرن ميونخ هذا الموسم، يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على فولفسبورغ بالجولة الماضية، كما نجح في تحويل تأخره بهدفين أمام إنتر ميلان إلى فوز بثلاثية.