الدوسري: الآسيوية لم تُحسم بعد

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب سالم الدوسري، لاعب الهلال، أن أزرق العاصمة لم يحسم لقب دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من فوزه ذهابًا على نادي أوراوا الياباني بهدف دون رد.

وتحدث الدوسري بعد مباراة الهلال وأوراوا قائلًا: الهلال لم يحسم لقب البطولة بعدُ، هناك شوط آخر ينتظرنا في اليابان وسنقاتل لتقديم نتيجة إيجابية، من أجل الظفر باللقب في النهاية.

وكان سالم الدوسري اعترض على الحكم العراقي علي صباح حكم لقاء الذهاب، بعد أن قام بإلغاء هدفٍ سجله نجم الهلال في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة بداعي التسلل.

يذكر أن الهلال سنحت له 3 فرص تهديفية محققة عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي، ولكن الحارس الياباني لأوراوا تألق وصد الكرات الثلاث في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، افتتح اللاعب البيروفي أندري كاريلو التسجيل لنادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، حيث سجل الهدف الأول برأسية متقنة في الدقيقة الستين، بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.