الدوسري يشارك في رالي العلا نيوم الصحراوي

المواطن - واس

يسعى قائد فريق إي دي للسيارات عيسى الدوسري، ومساعده الفرنسي ديلوناي سيباستيان لتحقيق نتيجة إيجابية في رالي العلا نيوم الذي يشكّل الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ويشارك الدوسري خلف مقود سيارته نافارا بيك آب في الرالي الذي ينطلق غدًا ويستمر حتى يوم السبت المقبل، متسلحًا بنتيجته الإيجابية التي حققها في الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت الشهر الماضي في القصيم.

ويشارك فريق إي دي في الرالي عبر سيارتين، حيث يجلس خلف مقود السيارة الثانية السائق عبدالله الحريز وملاحه علي حسن عبيد من الإمارات العربية المتحدة.

وسيقام غدًا إقامة حفل انطلاق الرالي، وأربع مراحل خاصة، للرالي الذي تبلغ مسافته حوالي 762 كيلو متر غير شاملة مناطق الوصل.

يذكر أن الدوسري حقق لقب رالي حائل الدولي في آخر نسختين والمركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي الصحراوي جولة بطولة العالم، ويشارك حاليًا مع ابنه عبدالله (14 عامًا) في بطولتي الإمارات والبحرين للكارتينج، وحقق مؤخرًا المركز الرابع في الترتيب العام لرالي القصيم.