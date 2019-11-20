الدوليون ينضمون لـ تدريبات #النصر

المواطن - محمد سمعه

انضم لاعبو نادي النصر الدوليين إلى تدريبات العالمي، اليوم الأربعاء، حيث اكتفى لاعبو المنتخب الأول والأولمبي بالتواجد في الجاكوزي والساونا.

وواصل النصر تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية، حيث بدأت التدريبات الفريق المغلقة اليوم في الصالة الرياضية، وأجرى لاعبو النصر تدريبات لياقية بدأت بالجري حول الملعب.

وقسم روي فيتوريا اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات تكتيكية منوعة، واختتم المدرب البرتغالي تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ويستعد النصر، لمواجهة الوحدة في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد المقبل، في نفس يوم مباراة الهلال وأوراوا.

وإذا نجح النصر في الفوز على الوحدة، فسيصعد لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المنافسة بقوة على لقب الدوري من أجل الفوز بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.

وكان النصر تُوج بلقب الدوري في موسم 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.