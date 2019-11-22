الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في بغداد

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة رويترز أن قوات الأمن العراقية تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في بغداد، فيما أشارت مصادر إعلامية دولية إلى سقوط 3 قتلى و 25 جريحًا في الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن في العاصمة العراقية.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق، علي السيستاني، إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات قائلًا إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.

وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء إن المرجعية العليا تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها… لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.