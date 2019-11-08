الذهب يسجل أكبر أسبوع من الخسائر في 3 أعوام

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات إيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيًا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016.

وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.