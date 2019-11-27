الذهب يهبط بعد اقتراب اتفاق أمريكا والصين

المواطن - واس
انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.
ونزل الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.
وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1458.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 % إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 % إلى 901.80 دولار.
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