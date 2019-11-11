الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

المواطن - متابعة

هبطت أسعار الذهب، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على ثلاثة أشهر، مخترقة مستوى دعم فني، بفعل الإقبال على المخاطرة الذي أبقى مؤشرات الأسهم الأمريكية قرب مستويات قياسية مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون أنباء عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1456.98 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1457.10 دولار.

وتعافت الأسهم الأمريكية من مستويات منخفضة أمس الاثنين لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة سجلتها الأسبوع الماضي.

لكن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن بكين تريد إبرام صفقة بأكثر مما هو يريد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.84 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس.

وانخفض البلاتين واحدًا في المائة إلى 877.43 دولار للأوقية بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر.

وهبط البلاديوم 3.2 في المائة إلى 1686.93 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ العاشر من أكتوبر.