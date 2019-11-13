الذيابي يشارك باجتماع لجنة الإعلام الآسيوية
أُقيم في كوالالمبور

الذيابي يشارك باجتماع لجنة الإعلام الآسيوية

2019/11/13
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

شارك عضو لجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتور شاكر الذيابي في اجتماع اللجنة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للدكتور الذيابي خلال مشاركته، صباح اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول للجنة الإعلام والاتصال بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن تعيين شاكر الذيابي عضوًا في لجنة الإعلام والاتصال، نظرًا لخبراته الكبيرة في هذا المجال، حيث سبق وتولى منصب مدير الإعلام في المنتخب السعودي الأول خلال مشاركته في مونديال روسيا.

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