الرئيس البوليفي يستقيل من منصبه

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، أمس الأحد، استقالته بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه لولاية رابعة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال موراليس (60 عامًا) عبر التلفزيون: “أستقيل من منصبي كرئيس”. وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويحكم موراليس بوليفيا منذ 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقت سابق بالتنحي لتهدئة مطالب المحتجين.

وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان أمس الرئيس إيفو موراليس بالاستقالة “من أجل صالح بوليفيا”.

وصرح قائد الجيش للصحافيين: “بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتر، نطلب من الرئيس التخلي عن ولايته الرئاسية بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا”.