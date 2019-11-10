#الرائد لدور الـ32 بكأس الملك سلمان
بعد فوزه على هجر

#الرائد لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

2019/11/10
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة هجر ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب نادي هجر ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق الريداوي بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة هجر ضد الرائد بشكل سريع، وضغط كبير من لاعبي الفريق الريداوي، قبل أن يتمكن ماركو بيريز من هز الشباك في الدقيقة 38، ليمنح الضيوف التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح رائد الغامدي في تسجيل الهدف الثاني للفريق الريداوي عند الدقيقة 50، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد، ولكن لم تنجح، لتنتهي مباراة هجر ضد الرائد بفوز الفريق الضيف وتأهله إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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