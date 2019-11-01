الرائد يخطف الفوز من أنياب الوحدة بالوقت القاتل في دوري محمد بن سلمان

الرائد يخطف الفوز من أنياب الوحدة بالوقت القاتل في دوري محمد بن سلمان

2019/11/01
الساعة 8:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الرائد في خطف فوز صعب بالوقت القاتل، على حساب الوحدة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد بالهدف الأول عبر اللاعب جلال الداودي في الدقيقة الثانية والأربعين.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الوحدة هدفين عبر كل من أنسيلمو دي مورايس وكريج جودوين في الدقيقتين الـ75 والـ80؛ لتصبح النتيجة 2-1 لفرسان مكة.

وفي ظل اعتقاد أن الوحدة في طريقه للفوز، سجل النجم المغربي جلال الداودي الهدف الثاني له والثاني للرائد في الدقيقة الـ92.

وكافأت الكرة نادي الرائد المجتهد، فسجل الهدف الثالث وهدف الفوز عبر اللاعب رائد الغامدي في الدقيقة الـ95.

وبعد فوز الرائد أصبح رصيده 11 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.


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