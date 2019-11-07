الرائد ينتقد الأخطاء التحكيمية الفادحة

المواطن - مروة نبيل

أعرب مجلس إدارة نادي الرائد عن استيائه من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أضرت بنتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وكان آخرها مباراته ضد التعاون، والتي انتهت بخسارته بثلاثية دون رد.

وأصدر الرائد بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، جاء فيه: “شاهدنا منذ انطلاقة مسابقة الدوري هذا الموسم ما تعرض له فريق الرائد في الجولات السابقة من أخطاء تحكيمية فادحة أضرت بنتائج الفريق ورصيده النقطي والتي تكررت للأسف في أكثر من مباراة”.

وتابع: “وكان آخرها في مباراتنا المؤجلة أمام فريق التعاون بالأمس، والتي سُلبت فيها حقوق الرائد المستحقة بتجاهل حكم الساحة ثلاث ضربات جزاء للفريق اتفق على صحتها كافة المحللين والنقاد وجميع المنصفين”.

وأضاف: “كما يزداد تساؤلنا وتعجبنا من الأخطاء المتكررة لنظام VAR خلال إدارة المباريات وعدم الجودة في نقل اللقطات الكافية للحكام في المباراة وبالوقت المحدد للحالة، مما يسبب غموض بالحالة لدى الحكم”.

وواصل: “وكذلك مخرج مباريات الرائد التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، كما حدث في مباراتنا مع التعاون وغيرها من المباريات السابقة.. للأسف تكون الإعادة الواضحة للحالة وصحتها بعد مرور عدة دقائق عبر كاميرات الناقل الرسمي مما تسبب في منع الرائد من الحصول على حقوقه المشروعة في المباراة”.

واختتم الرائد بيانه قائلًا: “ونحن نطالب المسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق نادينا، نشكر جماهير الرائد الغفيرة الوفية التي حضرت وساندت بكثافة ونعتذر لهم عن الخسارة ونعدهم بتلافي الأخطاء الفنية والفردية التي حدثت”.