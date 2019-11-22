الرائد يُسقط الحزم بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، من الفوز على نادي الحزم بنتيجة 3- 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل نادي الرائد هدفين، في الشوط الأول عبر اللاعبين محمد فوزير وأرناود دجوم في الدقيقتين الـ21 والـ42.

وفي الشوط الثاني، أضاف الرائد الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد يوسف الزين في الدقيقة الـ56.

ونجح الحزم في العودة وتقليص الفارق، بإحرازه هدفين في الدقيقتين الـ67 والـ74 عبر كل من أسامة يوسف وكارلوس ستراندبيرج.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 14 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الثامن.

من ناحية أخرى، تمكن نادي أبها من تحقيق الفوز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول عبر التونسي سعد بقير في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل أبها تألقه وضغطه الهجومي، حتى تمكن سميحان النابت من إضافة الهدف الثاني لأبها في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي أبها بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الفتح الفارق عبر اللاعب توفيق بوحيمد في الدقيقة الخمسين لتُصبح النتيجة 2-1 لأبها.

ورغم سعي نادي الفتح لإضافة الهدف الثاني، تمكن نادي أبها من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب صالح آل عباس في الدقيقة السابعة والثمانين.