الرشيدي: اكتتاب أرامكو وعاء استثماري للأسرة

المواطن - الرياض

قال عبدالعزيز الرشيدي، محلل الأسواق المالية، إن اكتتاب أرامكو فرصة لأولياء الأمور والشباب لمن يرغب في الاستثمار والادخار للمستقبل.

وقال: إن اكتتاب أرامكو هو استثمار في الأسهم والسندات والودائع، لأنه ستكون هناك توزيعات نقدية ثابتة خلال الخمس سنوات القادمة، بعائد من 3.5 إلى 5% بتوزيع ثابت وربح صافٍ.

وتابع أن اكتتاب أرامكو، هو وعاء استثماري لكل رب أسرة، ووعاء استثماري لكل شاب، ولكن من يرغب في ادخار أموال لأولاده من 10 سنوات لـ15 سنة على سبيل المثال.

يذكر أنه يحق لكل شخص طبيعي سعودي بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر سعوديون (المكتتبون الأفراد المؤهلون) الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة 180 يوماً من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية (فترة استحقاق الأسهم المجانية) بصورة مستمرة وغير منقطعة (الأسهم المؤهلة) الحصول على سهم واحد (سهم مجاني) مقابل كل عشرة أسهم اكتتاب مخصصة له على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم، التي يملكها في الشركة، ولن يترتب على منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.