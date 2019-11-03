الرميان: طرح أرامكو في تداول دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية

المواطن - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية.

وفي سياق متصل، أفاد الرميان أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.

وتابع:”الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030 “.

وكانت ​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وأعلنت شركة “أرامكو” إطلاق نظام حوافز للسعوديين، يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وأعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

وقالت أرامكو، في معرض إعلان نيتها الإدراج بالبورصة السعودية، إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.