الرميان: طرح أرامكو للاكتتاب يوم تاريخي للمملكة

الرميان: طرح أرامكو للاكتتاب يوم تاريخي للمملكة

2019/11/03
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أن طرح أرامكو للاكتتاب يوم تاريخي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية.

وكانت ​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.


‎وسوم

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