الرميحي: العراق قادر على استضافة كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

شدد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، جاسم الرميحي على أن العراق تستحق استضافة منافسات بطولة خليجي 25 عام 2021، مشيدًا بالجماهير العراقية التي تعشق كرة القدم.

وعُقد، اليوم الخميس، المؤتمر العام لكأس الخليج العربي بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية، على هامش منافسات بطولة خليجي 24 المُقامة في قطر، وتمت الموافقة على استضافة مدينة البصرة العراقية لمنافسات النسخة رقم 25 من البطولة.

وقال الرميحي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر العام اليوم: “تمت الموافقة بصفة مبدئية على الملف العراقي، وستكون هناك معايير سيتم تطبيقها على الملف العراقي، وهي معايير بسيطة وتساهم في نجاح البطولات الخليجية”.

وتابع الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي: “حتى لو كان هناك نقص في هذه المعايير بالملف العراقي، فالجانب العراقي قادر على ترتيب كافة الأمور من أجل استضافة ناجحة للبطولة الخليجية”.

وأكد أن الجمهور العراقي يستحق أن تقام البطولة على أرضه، وقال: “أبهرتني الجماهير العراقية في بطولة الصداقة التي أقيمت قبل عامين تقريبًا، وعشق الجمهور العراقي لكرة القدم ووجود 65 ألف متفرج في ملعب المباراة الافتتاحية”.