الرياضة السعودية تتألق في آسيا

المواطن - مروة نبيل

خطفت الرياضة السعودية الأنظار إليها خلال المنافسات الآسيوية عام 2019، سواء المنتخبات في الفئات السنية المختلفة وكرة القدم الصالات أو الأندية.

المنتخبات السعودية

واستعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بريقه، وتمكن من تحقيق الفوز على أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.

ونجح الأخضر الشاب في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020، برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

وتمكن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، من التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2020 التي ستُقام في تايلاند، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وصعد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 التي تحتضنها البحرين في شهر سبتمبر.

وتأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في تركمانستان، خلال شهر فبراير المقبل.

الأندية السعودية

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2019، حيث وصل إلى المباراة النهائية، وتمكن من الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في الذهاب بهدف دون رد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا في اليابان، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

ونجح فريق الوحدة الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30/ 29 في نصف نهائي المسابقة المقامة حاليًا في مدينة سام شوك الكورية.