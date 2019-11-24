الرياضة العربية تتألق آسيويًّا وإفريقيًّا في 2019

المواطن - مروة نبيل

تألقت الرياضة العربية بشكل لافت خلال المنافسات القارية عام 2019، سواء على صعيد منتخبات كرة القدم أو الأندية.

تفوق عربي آسيوي:

وتمكن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، من التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2020 التي ستُقام في تايلاند، وصعد الأخضر تحت 16 عامًا إلى كأس آسيا 2020 التي تحتضنها البحرين، وخطف الأخضر الشاب بطاقة التأهل إلى كأس آسيا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العهد اللبناني في تحقيق أول ألقابه في كأس الاتحاد الآسيوي، بعدما تغلب على فريق 25 إبريل الكوري الشمالي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت في ماليزيا.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدفين دون رد، علمًا بأنه فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

تفوق عربي إفريقي:

وخطف المنتخب المصري الأولمبي بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وحقق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 للمرة الأولى في تاريخ بلاده، على حساب كوت ديفوار.

وتوج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 على حساب السنغال، ليحصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه، والأولى للمنتخبات العربية منذ عام 2010، حينما حصد منتخب مصر اللقب.

وفاز نادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، فيما توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.