الرياض بوليفارد يصل لطاقته الاستيعابية
الفرحة اليوم لونها أزرق

الرياض بوليفارد يصل لطاقته الاستيعابية

2019/11/24
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد موسم الرياض، وصول الرياض بوليفارد إلى كامل الطاقة الاستيعابية اليوم الأحد.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”: الفرحة اليوم لونها أزرق وفي الرياض بوليفارد الاحتفالات ما توقّف، ووصلت المنطقة لكامل طاقتها الاستيعابية.

وتابع: نشوفكم بالمناطق الثانية أو بالأيام الجاية.

وكان قد تقرر أن تفتح منطقة “الرياض بوليفارد” أبوابها للزوار اليوم الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا، والتي يتواجد بها ممثل الوطن فريق الهلال.

وقررت إدارة موسم الرياض بث المواجهة مباشرةً للزوار عبر شاشة ضخمة؛ ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء، وسط أجواء منطقة “الرياض بوليفارد” الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.

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