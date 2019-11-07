الرياض.. تاريخ حافل من البطولات المحلية والقارية

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بالعاصمة السعودية الرياض قبل أيام من استضافتها مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز، يوم السبت المقبل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على أن تُقام مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هذه هي المرة السادسة التي تستضيف فيها الرياض مباراة نهائية في دوري أبطال آسيا أو بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري سابقًا، وهو رقم قياسي لم تحققه أي مدينة أخرى في القارة وتقابلها فقط مدينة بانكوك.

وتابع: “على الصعيد المحلي، جمعت أندية الرياض الثلاثة الكبرى الهلال والنصر والشباب، 29 من أصل 43 لقباً في الدوري السعودي منذ انطلاق البطولة، أكثر من ضعف المدينة المنافسة جدة، التي فاز عملاقيها الاتحاد والأهلي بـ11 لقباً للدوري”.

وأضاف: “الديربي بين الهلال والنصر هو واحد من أقوى الديربيات على مستوى القارة. منافسة أنتجت على مرّ السنين لقاءات كلاسيكية ولحظات لا تنسى وشهدت بعضاً من أكبر الأسماء في كرة القدم السعودية وهي تضفي لمسة رائعة”.

وأشار إلى أن الرياض وضعت نفسها كوجهة للخير وكبيرة لكرة القدم الآسيوية، مضيفًا: “فقد استقطب الهلال لاعبين من آسيويين بارزين أمثال لي يونغ-بيو وكواك تاي-هوي من كوريا الجنوبية وبشار عبد الله من الكويت وحارس المرمى العُماني علي الحبسي والإماراتي عمر عبد الرحمن”.

وواصل: “بدأت علاقة العشق بين الرياض وبطولات الأندية الآسيوية منذ أكثر من ثلاثة عقود، عندما استضافت المدينة الجولة الأخيرة من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لعام 1986”.

واستكمل: “تمامًا مثل يوم السبت المُقبل، كان الهلال مشاركاً وكذلك كان فريقاً يابانياً. وقد شهدت البطولة المصغرة المُكونة من أربعة فرق تتويج الفريق الياباني فوركراوا إلكتريك بلقب البطولة، بينما جاء الهلال في المركز الثاني”.

وأردف: “بالضبط بعد عقد من الزمان، كان الهلال على موعد مرة أخرى مع فريق ياباني في ستاد الملك فهد الدولي من أجل نيل المجد الآسيوي. ونجح أسطورتا النادي سامي الجابر ويوسف الثنيان المولدان في الرياض، في التسجيل خلال الفوز على ناغويا غرامبوس 3-1 لضمان رفع كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997”.

وجاء في ختام التقرير: “منذ ذلك الحين، أصبح الهلال هو النادي الأسطوري في آسيا بستة ألقاب قارية من خلال بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوية، وعبر المدينة، عاش نادي النصر سنواته الذهبية في نهاية القرن الماضي، حيث فاز بكأس الكؤوس الآسيوية لعام 1998 وكأس السوبر الآسيوية في نفس العام”.