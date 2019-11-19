الرياض تزداد جمالًا تحت زخات المطر

الرياض تزداد جمالًا تحت زخات المطر

2019/11/19
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيأخبار مصورة‎, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

هطلت اليوم أمطار متفاوتة على مدينة الرياض أظهرت جمال العاصمة تحت السحاب والغيوم.

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