2019-11-19 editor20 الرئيسيةأخبار مصورة الرياض تزداد جمالًا تحت زخات المطر الرياض تزداد جمالًا تحت زخات المطر 2019/11/19 الساعة 5:27 مساءً - فيأخبار مصورة, حصاد اليوم طباعة وسومالرياضامطار الرياض المواطن - الرياض هطلت اليوم أمطار متفاوتة على مدينة الرياض أظهرت جمال العاصمة تحت السحاب والغيوم. شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم اترك تعليق This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار الحصيني لـ”المواطن”: أجواء ماطرة على الرياض توضيح هام بشأن تمديد موسم الرياض لا احتجاز أو حوادث بسبب أمطار الرياض "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه جدول الفعاليات والمناسبات والأنشطة اليوم موسم الرياض يوفر تجربة شيقة بـ المطعم المعلق السيارة 2030 الوحيدة في العالم بموسم الرياض تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بصورة حساب المواطن هل يؤثر حافز على حساب المواطن ؟ هل اعتراض حساب المواطن بمثابة شكوى؟ حساب المواطن يرد على مستفيد يطلب زيادة هل يتوقف حساب المواطن بتعديل البيانات؟ الوظائف #وظائف شاغرة لدى مستشفى دلة #وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية #وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك خالد 37 #وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة جدة يوتيوب أجواء الشفا.. ضباب وغيوم يعانق الرعد تركية تضرب فتاتين لارتدائهن الحجاب! هطول أمطار غزيرة جنوب المدينة طالب يطلق النار على زملائه ثم ينتحر
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