الزكاة والدخل تكشف حقيقة فرض ضرائب على عمليات التجميل

المواطن - الرياض

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الخدمات الصحية التجميلية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد الهيئة على استفسار مغرد ورد إليها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: قال فيه: “هل السعوديون تشملهم ضريبة المستشفيات على العيادات التجميلية”.

وأكدت الهيئة، أن القيمة تصل صفرًا على بيع السيارة من فرد لا يملك سجلًّا تجاريًّا، ولا يُمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر، ولكن تُفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، كما تتحمل الدولة الضريبة للمسكن الأول للمواطنين السعوديين، بشرط ألا يزيد سعره على 850 ألف ريال.

كما يعد الدخل الشهريّ الذي يتحصّله الموظف كراتب، وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة، خارج قوائم الخضوع لذلك النظام، بينما يختلف الراتب عن المدخلات التي يتم تحصيل ضريبة بشأنها، والتي تعرّف على أنها تلك الضريبة التي يتم تحميلها لغير غايات النشاط الاقتصادي، وتخضع لشروط وضوابط للخصم وطريقة احتسابه.

ويشترط لخصم الضريبة تقديم الخاضع لها إثباتًا بخسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقته، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تخوّل الخاضع للضريبة لخصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.