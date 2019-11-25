السابعة بتوقيت #الهلال على أراضي اليابان

المواطن - محمد سمعه

دشن الجمهور الهلالي وسم” السابعة بتوقيت الهلال” في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” وذلك تعبيرًا عن السعادة الغامرة التي انتابتهم بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعربت فئات عريضة من جماهير الهلال عن سعادتها بالوصول للعالمية قائلين بأن الهلال حقق سابع ألقابه على المستوى الآسيوي، على الأراضي اليابانية عندما انطلقت مباراة الأمس أمام أوراوا في تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان، حيث كان هذا السبب الرئيسي وراء تدشين وسم” السابعة بتوقيت الهلال”.

وبعد التتويج بدوري أبطال آسيا، حقق الهلال سبع بطولات مختلفة آسيويًا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات وبطولة آسيا للأندية أبطال الكأس في مناسبتين ولقبين في بطولة كأس السوبر الآسيوي.

إعجاب بإنجاز الهلال

وأعرب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إعجابه الشديد بإنجاز نادي الهلال الذي حققه، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا أمس الأحد على حساب نادي أوراوا الياباني.

ونقل الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر تصريحات سلمان آل خليفة الذي قال: بهذا الانتصار، حصل الهلال على مكانته كواحد من أعظم الأندية في آسيا.

الهلال يُلهم الأندية الأخرى

وأضاف رئيس اتحاد القدم الآسيوي: أنا أثق ثقة كبيرة في أن هذا الإنجاز سيكون مُلهمًا للأندية الأخرى من أجل تقليد الهلال والتتويج باللقب مثله.

وتُوج الهلال أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.